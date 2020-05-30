أحمد زاهر يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

ودع الفنان أحمد زاهر، النجم الراحل حسن حسني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر زاهر صورة لحسن حسني، وعلق عليها ناعيًا: هاتوحشنا يا عم حسن يا راجل يا طيب ربنا يرحمك و يحسن إليك و يغفرلك أرجو قراءه الفاتحة للمغفور له بإذن الله. يا عم حسن يا راجل يا طيب ربنا يرحمك و يحسن إليك و يغفرلك أرجو قراءه الفاتحة للمغفور له بإذن الله. Advertisements يذكر أن توفي النجم حسن حسني في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عن عمر ناهز الـ 89 عامًا إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة، حسبما اَفاد مصدر بنقابة المهن التمثيلية.

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