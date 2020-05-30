بالرحمة والمغفرة .. رامز جلال يودع حسن حسني

نعى النجم رامز جلال، النجم الكبير حسن حسني، حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأعرب رامز عن حزنه، قائلًا: ربنا يرحمك يا عم حسن ويدخلك الجنه ويبدل سيئاتك حسنات، ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه ويجعلك مع الانبياء والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقًا. يا عم حسن ويدخلك الجنه ويبدل سيئاتك حسنات، ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه ويجعلك مع الانبياء والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقًا. Advertisements يذكر أن الفنان القدير حسن حسني شارك في عشرات الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية والمسرحية على مدار مسيرته التي امتدت عشرات السنين، ويعد مسلسل سلطانة المعز هو آخر أعماله.

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