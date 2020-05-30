أخر صورة للفنان حسن حسني قبل وفاته

كتب امير فتحي في السبت 30 مايو 2020 09:56 صباحاً - توفى فجر اليوم السبت الفنان المصري حسن حسني عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس.

وكان اخر ظهور للفنان حسن حسني في صورة نشرها الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان محمود ياسين، وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماي والتي علق عليها قائلا “عم الناس”.

ومن المقرر أن تشيع أسرة حسن حسنى جثمانه فى الحادية عشر صباح اليوم السبت من مسشتفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة مباشرة بطريق مصر الفيوم، وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب.

وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل “سلطانة المعز” مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل “أبو جبل”، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.