كندة علوش تتحدث عن الأوبئة الأشد فتكًا من كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة السورية كندة علوش، عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر، تدوينة شاركت بها جمهورها لتعلن رأيها حول أكثر الأمراض الإنسانية والأشد فتكاً من كورونا.

وأكدت من خلال رسالتها أن الأذى والشر هم أخطر الأوبئة على البشرية، فكتبت: “العدائية، الكراهية، الفظاظة، العنف بأنواعه ابتداءً من الكلمة المؤذية وصولاً للقتل، الأذى، أذى الإنسان والحيوان والنبات والجماد، القسوة، الظلم، العنصرية، الجهل، الفقر هي الأوبئة الأخطر والأكثر انتشاراً وفتكاً منذ بداية البشرية وحتى اليوم”.

يشار إلى أن كندة علوش، تنتظر البدء في تصوير حكاية “ضي القمر” من خلال قصة “إلا أنا”، والتي تعود بها إلى الساحة الفنية مجدداً بعد توقفها أكثر من عامين لرعاية ابنتها.

يذكر أن قصة “إلا أنا” تتكون من ست حكايات مختلفة تدور كل حكاية منها في عشر حلقات ليصل عدد حلقات المسلسل إلى 60 حلقة، والحكايات هي “بنات موسى” بطولة وفاء عامر، و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة وتم الانتهاء من عرض الأولى والثانية قبل شهر رمضان، أما الأربعة المتبقية فهي “أمر شخصى” بطولة شيرى عادل، و”أمل حياتى” بطولة حنان مطاوع”، و”ضى القمر” بطولة كندة علوش، و”لازم أعيش” بطولة جميلة عوض.