فضل شاكر يعود للأغنية الخليجية

متابعة بتجــــــــــرد: يعود الفنان فضل شاكر للأغنية الخليجية مجددًا، ليطرح قريبًا عملًا غنائيًّا من كلمات الشاعر قوس، وألحان سهم، يحمل عنوان “وحشتوني”، من إنتاج “ون برودكشن”، ويشكِّل العمل الغنائي روحًا فنية لفضل شاكر في بلورة نشاطه الفني لجمهوره، بعد أن طالت ألحان سهم نجوم الأغنية الخليجية والعربية، حيث أسهمت ألحانه في التنويع بين الاختيارات الموسيقية التي طالت الفنانين العرب، ليكون فضل شاكر واحدًا من الفنانين الذين يتغنّون من ألحانه.

وشكَّل سهم علاقة موسيقية مميزة مع الشاعر قوس في مجموعة من الألحان التي تغنى بها نجوم الأغنية، ومن بينهم ماجد المهندس وراشد الماجد وإسماعيل مبارك وأميمة طالب وعبد المجيد عبد الله، وغيرهم.

ويستعد فضل شاكر لطرح مجموعة من الأعمال المنفردة، من بينها عمل غنائي يحمل عنوان “غيب”، من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد، وكان فضل أيضًا قد طرح مؤخرًا أغنية منفردة بعنوان “بتوحشيني”، من ضمن أنشطته خلال أبريل الماضي.

وعند المرور بتجربة فضل شاكر مع الأغنية الخليجية، فقد كانت بدايتها بدويتو قد جمعه مع الفنانة نوال الكويتية، بعنوان “أحاول”، الذي ذاع صيته في مطلع الألفية، وبعد نجاح العمل كرر التجربة الخليجية في أكثر من عمل، من بينها “الراية البيضا”، من كلمات منصور الشادي، وتمَّ طرحها في عام 2011، كما تغنى أيضًا من ألحان الموسيقار د. طلال بأغنية “ما أصدق”، وغيرها من الأعمال الخليجية في مسيرته.

يشار إلى أن العمل الغنائي الجديد لفضل سيُطرح في فترة الصيف الحالية، لتكون بوابة مباشرة لفضل في التعاون مع أبرز الشعراء والملحنين على الساحة الغنائية الخليجية.