ما حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر وسم "وفاة رجاء الجداوي"، قائمة "التريند" على محرك البحث "غوغل"، بعدما نشرت إحدى المواقع المحلية شائعة وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا عقب تدهور حالتها الصحية.

ونفى نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي، هذه الانباء جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها بصحة جيدة. وقال في تصريح لـ"فوشيا"، إن الفنانة رجاء الجداوي موجودة في غرفة عزل عادية، دون وضعها على أي أجهزة تنفس صناعي، مشددا على أنه على تواصل دائم معها للاطمئنان عليها.

وأضاف: "أريد طمأنة الجميع على فنانتنا القديرة، هي بخير ولازالت تتلقى العلاج وعموما حالتها تتحسن ولا داع للقلق عليها".

وتابع: "أما أصحاب النفوس المريضة مروجي الشائعات، فكفى هذه الأنباء التي من شأنها تصدير الحزن والخوف والهلع للشعب المصري والعالم العربي بصفة عامة".

وواصل: "نحن في أزمة عالمية، لن تمر على خير إلا بالتكاتف وأن نتمنى الخير لبعضنا البعض، لا تعطون الفرصة لأحد يقول إننا نستحق ما يحدث لنا بسبب كم الشر والكرة في نفوس البعض".

جدير بالذكر أن رجاء الجداوي، تواصل تلقي الرعاية الطبية في أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وكانت التقارير المتداولة، قد أكدت أن رجاء الجداوي شعرت بأعراض الفيروس بعد مدة قليلة من ذهابها لعزاء رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل الذي ضم عددا كبيرا من الإعلاميين ولاعبي كرة القدم والفنانين وآخرين.

وأعلنت مصادر مقربة من الفنانة في وقت سابق أن رجاء الجداوي تعيش في حالة غضب بعد التقاط صورة لها من داخل المستشفى الذي تتعالج فيه، حيث ظهرت مستلقية على سرير الشفاء في الإسماعيلية وبدا عليها التعب والإرهاق.

ولفتت المصادر إلى أن الجداوي لم تكن تعلم عن التقاط صورة لها ولم تعط الموافقة على التقاط أي صور، وبعدها وجهت الفنانة رسالة عبر مداخلة تلفزيونية قالت فيها: "أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ما توصلوش للي أنا فيه ده".

وأوضحت الفنانة الكبيرة في مداخلتها أن مصر لن تستطيع إكمال هذا الوضع اقتصاديًّا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها، واصفة الإصابة بفيروس كورونا بالأمر الخطير.