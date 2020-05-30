راندا البحيري ترد على إساءة الكويتية ريم الشمري للمصريين.. وتناشد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة المصرية راندا البحيري للرد على الإهانات التي وجهتها ناشطة مواقع التواصل الكويتية ريم الشمري، لمصر والمصريين، بعدما أثارت ضجة واسعة في الساعات الماضية.

وأعادت “راند”، نشر فيديو الفتاة الكويتية الذي تسيء فيه للمصريين، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير “إنستغرام”، معلقة عليه قائلة : "والله ما مصدقة نفسي. عيب والله.. أنا واحدة من الناس أصلا بعتبر إن كل بلاد الدنيا بلادي.. ربنا خلقني في مصر في القاهرة لسبب لحكمه ما. لكنه برضه خلقني علي كوكب الأرض.. أنا بشوف إن كل العالم ده بتاعي".

وأَضافت :"مؤمنة بالإنسانية وإننا كلنا بشر وممكن جدا أتصدق وأزكي وأعمل خير مع واحد مش من جنسي ولا من لوني ولا من عرقي أو طالما غلبان وفقير.. وعمري ما ركزت مين مصري ومين ايه.. ولا عمري أصلا سالت حد عن جنسيته.. بس بجد بقي كده كتر أوي الموضوع ده".

وناشدت راندا، وزيرة الهجرة الدكتورة المصرية نبيلة مكرم، بأن يتم استيعاب العمالة المصرية في الكويت حال عدم اعتذار هذه الفتاة عن الإساءات التي وجهتها للشعب المصري، وخضوعها للتحقيق والسجن في بلدها.

وتفاعل متابعو راندا مع منشورها حيث قال أحد المتابعين :"الفيديوهات اللى زى دى المفروض متشيرش ولا يتعملها قيمة أصلا"، وقالت أخرى :"ماكو اطيب واحسن من المصريين هاي وحده ماتخاف الله حسبي الله عليها".

وواصل الجمهور التفاعل مع راند، معبرين عن غضبهم من الفيديو والإساءة للمصريين بالخارج، وقالت إحدى المغردات:"أول مره أشوف كويتية تسب المصريين بهذي الطريقه العنصرية بس اشوف كثير مصريين يسبون الكويت بالفيدوهات باليوتيوب".

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فى هذا السياق، وجهت إحدى المتابعات رسالة لراندا على نشرها للفيديو:"انت فنانه محترمة لا تنشرين الأشياء السلبية ودي لو شفتيها بنت مراهقة والشعب الكويتي استلمها ودافع ومش راضي علي الكلام الكويت ومصر واحد رجاءا امسحي الفيديو اكون شاكره ليكي".

وكانت ناشطة مواقع التواصل الكويتية ريم الشمري، قد وصفت المصريين الوافدين في بلادها بـ"الحقيرين"، كونهم يتحدثون عن الكويت على أنها ملك لهم دون الاعتبار لأبناء الوطن الحقيقيين، موجهة هجومها إلى المصريين واصفة إياهم بالمأجورين الذين يعملون خدامين في بلادها، الأمر الذي أشعل الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريم الشمري، في مقطع فيديو عبر سناب شات، إنها مندهشة من المصريين الذين يتحدثون على بلادها الكويت بأنهم يملكون فيها ما لا يملكه أبناء الوطن ويفعلون فيها ما يريدون، مشددة على أن هؤلاء ليسوا إلا مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب.

وتابعت الشمري، أن المصريين ليسوا شركاء للكويتيين في الوطن ولكنهم يعملون بعقود مقابل أداء مهمتهم وبعدها ينتهي الأمر، وألقت باللوم على حكومة بلادها ونواب البرلمان لأنهم السبب وراء حصول المصريين على هذا الوضع، موجهة رسالة جاء فيها: "يامصريين ياوافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا تتأمرون بعد شنو في.. انسوا".

وأكدت ريم الشمري أن الكويتيين لا يريدون جالية مصرية في البلاد موجهة السباب والشتائم للغالبية الكبرى منهم، فقالت: "إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لأنوا 90 بالمائة منهم "وسخين" ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم .. اتخسون".

يذكر أن أخر أعمال، راندا مسلسل "الأخ الكبير" وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ومن ‏إنتاج ‏شركة ‏‏"سينرجي‏‎".

المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، ‏هاجر ‏أحمد، ‏أحمد حلاوة‎.