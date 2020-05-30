وفاة الممثل حسن حسني عن عمر 89 عاما

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل المصري ​حسن حسني​ صباح اليوم، عن عمر 89 عاماً، داخل مستشفى دار الفؤاد في القاهرة. وتوفي حسني إثر إصابته بجرحة قلبية.

وذكرت نقابة المهن التمثيلية أن الممثل حسن حسني داهمته أزمة قلبية مفاجئة مساء الجمعة دخل على إثرها المستشفى بمدينة السادس أكتوبر، لكن محاولات الأطباء فشلت في إنقاذه فتوفي فجر اليوم السبت.

ومن المقرر أن يتم خروج الجثمان من مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر التي مكث بها لدى تعرضه للأزمة الصحية في تمام الساعة العاشرة صباحا وسوف يتم الدفن بمقابر الأسرة في طريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

وتجدر الإشارة الى أن آخر عمل شارك فيه الممثل الراحل كان في مسلسل "سلطانة المعز" مع الممثلة المصرية غادة عبد الرازق في رمضان 2020.

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