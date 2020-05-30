كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بطرس دانيال ينعى الراحل حسن حسني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأب بطرس دانيال ، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد أن قدم مسيرة حافلة من الأعمال الفنية المميزة.

ونشر بطرس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور تكريم الراحل حسن حسني، وعلق قائلاً "وداعاً للفنان القدير حسن حسني الذي أضحك الملايين بخفة دمه وسلاسته في الأداء. نقدّم تعازينا القلبية في رحيل هذا الفنان المبدع طالبين له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه وجمهوره".

في سياق متصل، توفى النجم الكبير حسن حسنى صباح السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، وذالك بسبب تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة على طريق الفيوم، وستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد