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هيا الشعيبي تسخر من أسعار الكمامات بالكويت: نحط حفاضات عيالنا أحسن!

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farah.hassan 0 تبليغ

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سخرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي من الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الكمامات في الكويت والذي بلغ ما يقرب من 7 دنانير للواحدة بما يعادل 22 دولارا، وذلك بعد انتشار فيروس والذي أصاب الملايين حول العالم.

وقالت هيا الشعيبي عبر سناب شات: "الكمامة اللي كنا نجيبها حق مطابخنا وخدامتنا بقينا نجيب كيس الكمامة بـ7 و10 دنانير من الجمعيات الخاصة.. يا شيخ نحط حفاضات عيالنا أرخض وحطها على وجوهنا نجيب البامبرز ونحطلها خيط من هنا وخيط من هنا".

هذا وتفاعل عدد كبير من متابعي هيا مع تصريحها، فمنهم من أكدّ أنه ليس فقط في الكويت حصل ذلك، فقد ارتفعت أسعار الكمامات في العديد من البلدان العربية، وذلك استغلالا للحاجة إليها في ظل الظروف الصعبة.

وأوضح البعض أنهم قاموا بابتكارات في منازلهم لصنع كمامة من أدوات بسيطة، واستخدموها عند خروجهم وكانت جيدة الاستعمال

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