وفاة الفنان الكبير حسن حسني عن 89 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

توفي الفنان الكبير حسن حسني، السبت، إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، حسبما افاد مصدر بنقابة المهن التمثيلية.

وقال المصدر إن حسني نقل إلى المستشفى يوم الجمعة، قبل أن يفارق الحياة في الساعات الأولى من يوم السبت.

من المقرر أن يتم تشييع جثمانه ظهر السبت.

شارك حسني في عشرات الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية والمسرحية على مدار مسيرته التي امتدت عشرات السنين.

ومن اخر أعماله مسلسل "سلطانة المعز" أمام النجمة غادة عبد الرازق والذي عرض خلال شهر رمضان الفائت.