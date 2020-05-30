للمرة الثانية.. توم هانكس يتبرع بالبلازما لمرضى كورونا.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشر الممثل والنجم الأمريكي توم هانكس صورة على موقع “إنستجرام” كشف من خلالها تبرعه بالبلازما الخاصة به، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا

الصورة تضمنت وعاءين طبيين يحتويان على سائل البلازما الخاص به يحملان تاريخ 27 مايو 2020، حيث علق علبها قائلا: إن الوعاءين اللذين تبرعت بهما هما الثاني والثالث.

وقد تحتوي البلازما المستمدة من الدم على أجسام مضادة من المرضى الذين تعافوا من الفيروس، وقد تساعد الآخرين في محاربة المرض.

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وكان الممثل الأمريكي قد نشر صورة لتبرعه الأول بالبلازما في الـ23 من أبريل.

وأعلن الممثل الأمريكي توم هانكس، في 12 مارس 2020 عبر صفحته على “إنستجرام”، أنه أصيب وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، بفيروس كورونا أثناء سفرهما إلى أستراليا.

وقال هانكس: أنا وزوجتي في أستراليا حاليا، وخضعنا لاختبارات طبية أظهرت إصابتنا بالفيروس.

وأضاف النجم العالمي البالغ من العمر 63 عاما: شعرنا بالتعب قليلا، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة.. بعض حمى طفيفة جدا.. كما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارا لفيروس كورونا، ووجدنا أن النتيجة إيجابية.