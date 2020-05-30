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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجوى كرم تتألق فى أول حفل "أون لاين" لها والان مع التفاصيل
السبت 30 مايو 2020
نجوي كرم
تألقت النجمة اللبنانية نجوى كرم فى أول حفل أون لاين لها بدون جمهور منذ أزمة فيروس كورونا، التى منعت إقامة أى حفلات فنية منذ أكثر منذ ثلاث أشهر، حيث أحيت "شمس الأغنية" كما يطلق عليها الجمهور حفلا عبر إحدى المنصات الرقمية أمس الخميس وحقق نسب مشاهدة عالية.
الحفل كان ضمن حفلات عيد الفطر، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ ضمن خطة المطربين فى إحياء الحفلات أون لاين لمنع التجمعات وتنفيذا للتباعد الاجتماعي في ظل وجود فيروس كورونا المستجد.
وشاركت نجوى كرم جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بمجموعة صور من الحفل، موجهة رسالة لهم قائلة "أنتم فرحتي وكأنكم كنتم معي .. غمضت عيوني وشفتكم وأنا عم غني بحبكم".
وعلى هامش الحفل كشفت نجوى كرم أنها كتبت نصوصًا بالفعل في أزمة كورونا لكنها لم تفضل إطلاقها هذه الفترة، قائلة: "خبيتها شوية ربما لما بتشرق الشمس أكتر وبتحرقلنا جلدنا أكتر على بالي غنيها لأني بحب الفرح وبحب الأمل".
وكانت آخر حفلات النجمة نجوى كرم، فى حفلات العام الجديد، وتحديدا فى رأس الخيمة الإماراتية، وذلك بعد تألقها فى حفل ضخم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، أول نوفمبر الماضى، والذى تم برعاية الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وحملت شعار "ليلة بيروت"، مع عدد من نجوم الأغنية اللبنانية وهم ديانا حداد وعاصى الحلانى وملحم زين.
يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.
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