شركة And Beyond MENA تلاحق نجم “أراب آيدول” قانونيًا

متابعة بتجــــــــــرد: علمت مصادرنا بأنّ الوكيل القانوني لشركة And Beyond MENA الممثلة بالسيدة نانسي الفاخوري (وهي شركة متخصصة بصناعة وإنتاج المحتوى والتسويق الرقمي) بصدد تقديم دعوى قضائية لملاحقة أحد خريجي برنامج الهواة “أراب أيدول” بنسخته الثانية، وذلك نتيجة عدم التزامه بتسديد المبالغ الماديّة المتوجبة عليه لصالح الشركة التي قامت بتسديدها عنه مسبقاً.

وقد توارى “الفنّان” عن الأنظار فور تبلّغه الإنذار القانوني بالدفع وسوف تعمد الشركة بواسطة وكيلها القانوني الى ملاحقته حتى مثوله أمام المراجع القضائية المختصّة وصولاً الى الحجز على كافّة أمواله وأملاكه الحاضرة وتلك التي سوف تؤول اليه.