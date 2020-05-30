كندة علوش: "الأذى والظلم والجهل هم الأوبئة الأخطر"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت الممثلة السورية ​كندة علوش​ ان الأذى والشر هم الأوبئة الأخطر على البشرية، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "العدائية، الكراهية، الفظاظة، العنف بأنواعه ابتداءً من الكلمة المؤذية وصولاً للقتل، الأذى، أذى الإنسان والحيوان والنبات والجماد، القسوة، الظلم، العنصرية، الجهل، الفقر هي الأوبئة الأخطر والأكثر انتشاراً وفتكاً منذ بداية البشرية وحتى اليوم".

وقد لاقى هذا المنشور جدلا كبيرا بين الجمهور.

الجدير ذكره أن كندة علوش كانت قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "ضي القمر" من خلال قصة "إلا أنا" .

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