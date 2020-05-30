شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد منير يطمئن جمهوره على صحته ويعلق على عمليته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الكينج محمد منير على طمأنة جمهوره ومحبيه علي صحته حالياً، وذلك أثناء إحيائه حفله اللايف حالياً، والذى يذاع من داخل منزله بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، حيث بدأه منذ الساعة العاشرة مساء، وقد طمأن منير جمهوره حينما تطرق إلى العملية الذى أجراها في مفصل الحوض.

وأضاف أنه حالياً أصبح في صحة جيدة وليثبت ذلك للجميع قام بالوقوف على كلتا قدميه، ثم حرص على توجيه الشكر لكل الأطباء الذين ساندوه وأشرفوا على علاجه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذا الأمر هو من أعاده للحياة.



محمد منير



منير



منير يقف أمام جمهوره

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وكان بدأ منذ قليل، الكينج محمد منير حفله الغنائى الذي يبثه من داخل منزله "أون لاين، بأغنية "وسط الدايرة"، بعد أن قدم فرقته الموسيقية، كما قدم دينا الوديدى ونوران أبو طالب وأحمد زيزو، الذين شاركوه فى ترديد الأغنيات خلفه، ويأتى هذا الحفل ضمن الحفلات التى أحياها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الفطر "أون لاين" تنفيذا للتباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا المستجد

منير أجرى عدة بروفات للحفل الذى بدأ فى العاشرة مساء الجمعة، بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، وذلك بمشاركة مجموعه من أعضاء فرقته الموسيقية، وهم: شريف نور "كيبورد وقيادة الفريق"، حازم عبد القادر "درامز"، نور عاشور "ساكسفون"، اوسو "ليد جيتار" ، وأحمد نظمي "باص جيتار". ويقدم منير للمرة الأولى إحدى أغانيه بمشاركة الملحن وعازف الجيتار سامر جورج.

وكان الكينج محمد منير أجرى جراحة دقيقة فى العظام وكللت بالنجاح التام ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته، وأكد منير أنه حاليا يتواجد فى منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعى تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعى بسبب وباء كورونا.