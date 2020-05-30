شكرا لقرائتكم خبر عن من حفله اللايف.. ديو محمد منير ونوران أبو طالب بأغنية "شبابيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الكينج محمد منير من المطربة نوران أن تغنى معه أغنية "شبابيك"، خلال حفله الغنائى الذى يقدمه "لايف" من داخل منزله، وهو الحفل الذى يأتى ضمن الحفلات التى أحياها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الفطر "أون لاين" تنفيذا للتباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان الكينج محمد منير بدأ حفله الغنائى الذي يبثه من داخل منزله "أون لاين، بأغنية "وسط الدايرة"، بعد أن قدم فرقته الموسيقية، كما قدم دينا الوديدى ونوران أبو اطلب وأحمد زيزو، الذين شاركوه فى ترديد الأغنيات خلفه.

منير أجرى عدة بروفات للحفل الذى يُبث من منزله فى العاشرة مساء الجمعة، بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، وذلك بمشاركة مجموعه من أعضاء فرقته الموسيقية، وهم: شريف نور "كيبورد وقيادة الفريق"، حازم عبد القادر "درامز"، نور عاشور "ساكسفون"، اوسو "ليد جيتار" ، وأحمد نظمي "باص جيتار".ويقدم منير للمرة الأولى إحدى أغانيه بمشاركة الملحن وعازف الجيتار سامر جورج.

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وكان الكينج محمد منير أجرى جراحة دقيقة فى العظام وكللت بالنجاح التام ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته، وأكد منير أنه حاليا يتواجد فى منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعى تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعى بسبب وباء كورونا.