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شاهد غلاف البوم إيلي جولدينج الجديد Brightest Blue وتعرف على موعد إطلاقه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية إيلي جولدينج عن الغلاف الرسمي لألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل اسم " Brightest Blue " وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " ، والألبوم ينتظره الملايين من محبيها وعشاقها من شتى انحاء العالم ، حيث اعتمد الغلاف على اللونين الأزرق والفضى فقط وهو ما خطف انظار الكثير من مرتادي صفحتها .

 

وقررت إيلي جولدينج البالغة من العمر ( 33 عام ) أن تطلق البومها الغنائي الجديد Brightest Blue في 17 يوليو المقبل ، وسط ترقب قطاع كبير من محبي و عشاقي الموسيقي و الغناء .

 

 يذكر أن إيلي جولدينج اطلقت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "Power"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو يوتيوب، وتدور فكرة الأغنية حول المواعدة فى القرن الواحد والعشرين، وكيف يمكن أن تؤثر عليها الآن وسائل التواصل الاجتماعى والسطحية والأشياء المادية ، وحسب موقع "رولينج ستون" فإن مقطع الفيديو المصاحب للأغنية قامت جولدينج بتصويره في منزلها في لندن خلال تواجدها بالحجر المنزلي.

 

 

كلمات أغنية "Power" :

 

Painted to pure perfection

 

We had a real connection

 

Bodies, aching, overtaken

 

 

 

You kept me at a distance,

 

Not asking any questions

 

Fingers, Pressing

 

Learning, lessons

 

 

 

Beautiful lies on a Friday night

 

Starting to wonder where we lost the magic

 

Head in the clouds, talking so loud, all I hear is static

 

I’m not a material girl, everything in your world just feels like plastic,

 

Wearing your crown, it’s pulling me down

 

You just want the power, you’re not really down for love

 

You just want the power

 

The power

 

No I’m not chasing paper and I’m not faking neither

 

Take me higher or this will expire

 

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Your self obsessions boring, sorry if I’m ignoring

 

Mindless actions lead to destruction

 

 

 

Beautiful lies on a Friday night

 

Starting to wonder where we lost the magic

 

Head in the clouds, talking so loud, all I hear is static

 

I’m not a material girl, everything in your world just feels like plastic,

 

Wearing your crown, it’s pulling me down

 

You just want the power, you’re not really down for love

 

You just want the power

 

 

 

The power

 

 

 

Everything you do is so cruel

 

Taking me for a fool

 

Making me need a new fix

 

Making me worship you

 

Everything you do is so cruel

 

Taking me for a fool

 

Making me need a new fix

 

Making me worship you

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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