شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غلاف البوم إيلي جولدينج الجديد Brightest Blue وتعرف على موعد إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية إيلي جولدينج عن الغلاف الرسمي لألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل اسم " Brightest Blue " وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " ، والألبوم ينتظره الملايين من محبيها وعشاقها من شتى انحاء العالم ، حيث اعتمد الغلاف على اللونين الأزرق والفضى فقط وهو ما خطف انظار الكثير من مرتادي صفحتها .

وقررت إيلي جولدينج البالغة من العمر ( 33 عام ) أن تطلق البومها الغنائي الجديد Brightest Blue في 17 يوليو المقبل ، وسط ترقب قطاع كبير من محبي و عشاقي الموسيقي و الغناء .

يذكر أن إيلي جولدينج اطلقت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "Power"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو يوتيوب، وتدور فكرة الأغنية حول المواعدة فى القرن الواحد والعشرين، وكيف يمكن أن تؤثر عليها الآن وسائل التواصل الاجتماعى والسطحية والأشياء المادية ، وحسب موقع "رولينج ستون" فإن مقطع الفيديو المصاحب للأغنية قامت جولدينج بتصويره في منزلها في لندن خلال تواجدها بالحجر المنزلي.

Painted to pure perfection

We had a real connection

Bodies, aching, overtaken

You kept me at a distance,

Not asking any questions

Fingers, Pressing

Learning, lessons

Beautiful lies on a Friday night

Starting to wonder where we lost the magic

Head in the clouds, talking so loud, all I hear is static

I’m not a material girl, everything in your world just feels like plastic,

Wearing your crown, it’s pulling me down

You just want the power, you’re not really down for love

You just want the power

The power

No I’m not chasing paper and I’m not faking neither

Take me higher or this will expire

Your self obsessions boring, sorry if I’m ignoring

Mindless actions lead to destruction

Beautiful lies on a Friday night

Starting to wonder where we lost the magic

Head in the clouds, talking so loud, all I hear is static

I’m not a material girl, everything in your world just feels like plastic,

Wearing your crown, it’s pulling me down

You just want the power, you’re not really down for love

You just want the power

The power

Everything you do is so cruel

Taking me for a fool

Making me need a new fix

Making me worship you

Everything you do is so cruel

Taking me for a fool

Making me need a new fix

Making me worship you