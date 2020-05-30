شاهد غلاف البوم إيلي جولدينج الجديد Brightest Blue وتعرف على موعد إطلاقه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية إيلي جولدينج عن الغلاف الرسمي لألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل اسم " Brightest Blue " وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " ، والألبوم ينتظره الملايين من محبيها وعشاقها من شتى انحاء العالم ، حيث اعتمد الغلاف على اللونين الأزرق والفضى فقط وهو ما خطف انظار الكثير من مرتادي صفحتها .
وقررت إيلي جولدينج البالغة من العمر ( 33 عام ) أن تطلق البومها الغنائي الجديد Brightest Blue في 17 يوليو المقبل ، وسط ترقب قطاع كبير من محبي و عشاقي الموسيقي و الغناء .
يذكر أن إيلي جولدينج اطلقت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "Power"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو يوتيوب، وتدور فكرة الأغنية حول المواعدة فى القرن الواحد والعشرين، وكيف يمكن أن تؤثر عليها الآن وسائل التواصل الاجتماعى والسطحية والأشياء المادية ، وحسب موقع "رولينج ستون" فإن مقطع الفيديو المصاحب للأغنية قامت جولدينج بتصويره في منزلها في لندن خلال تواجدها بالحجر المنزلي.
كلمات أغنية "Power" :
Painted to pure perfection
We had a real connection
Bodies, aching, overtaken
You kept me at a distance,
Not asking any questions
Fingers, Pressing
Learning, lessons
Beautiful lies on a Friday night
Starting to wonder where we lost the magic
Head in the clouds, talking so loud, all I hear is static
I’m not a material girl, everything in your world just feels like plastic,
Wearing your crown, it’s pulling me down
You just want the power, you’re not really down for love
You just want the power
The power
No I’m not chasing paper and I’m not faking neither
Take me higher or this will expire
Your self obsessions boring, sorry if I’m ignoring
Mindless actions lead to destruction
Beautiful lies on a Friday night
Starting to wonder where we lost the magic
Head in the clouds, talking so loud, all I hear is static
I’m not a material girl, everything in your world just feels like plastic,
Wearing your crown, it’s pulling me down
You just want the power, you’re not really down for love
You just want the power
The power
Everything you do is so cruel
Taking me for a fool
Making me need a new fix
Making me worship you
Everything you do is so cruel
Taking me for a fool
Making me need a new fix
Making me worship you
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