شكرا لقرائتكم خبر عن من الروب للفستان.. هكذا احتفلت ريا أبي راشد بعودة برنامجها بعد توقفه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها تظهر فيه سعادتها لعودة برنامجها Scoopwithraya، مرة أخرى للبث المباشر بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وظهرت أبي راشد في الفيديو الذى نشرته عبر حسابها بموقع الصور انستجرام، وهي ترتدى الروب الذى يشير لفترة مكوثها فى المنزل، وسرعان ما ظهرت وهى ترتدى فستان باللون الأبيض والأسود احتفالا بعودة برنامجها مرة آخرى.

وكانت عبرت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد عن اشتياقها للمهرجانات السينمائية فى ظل توقف كل الفعاليات الفنية للعام الحالي بعد تفشى فيروس كورونا، حيث كان يوافق الوقت الحالي إقامة مهرجان كان السينمائى فى فرنسا.

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ونشرت ريا أبى راشد مجموعة صور لها فى مهرجان كان العام الماضى، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها: "لو ما كان فيه كورونا، كنا بهيدا الوقت عم نوصل إلى جنوب فرنسا لتغطية فعاليات مهرجان كان السينمائى".

تابعت:" بسبب تأجيله، راح افتقد كتير إشيا هالسنة.. الأفلام طبعا والأصدقاء والنجوم ومقابلات @scoopwithraya والركض من ريد كارپت لعرض خاص لمؤتمر صحفي تنلحق نستمتع بكل لحظة من هالحدث المميز..هيدي بعض اللحظات والذكريات من مهرجان كان بالسنين الماضية. بريك زغير وبيرجع قريباً بإذن الله".

وكانت عبرت الإعلامية ريا أبى راشد عن افتقادها للعمل حيث بقائها في العزل المنزلى فى ظل تفشى فيروس كورونا، حيث ظهرت في فيديو كوميدى طريف من المطبخ، حاورت من خلاله الكوسه والأفوكادو والحمص.

وقالت من خلال الفيديو نشرته عبر حسابها بموقع انستجرام:"مرحبا وحلقة مميزة جدا ، نقدم لكم من المطبخ مع مقابلة حصرية مع الكوسه وشو رأى الأفوكاتو بالحجر الصحى ومقابلة حصرية مع الحمص لنعرف شو المستجدات عن أزمة كورونا"، وعلقت ريا أبى راشد، "العزلة الاجتماعية عندما دخلت المطبخ، كما هذا سيء افتقد وظيفتي.. شو مجهزين اليوم على الفطور".