شاهد.. أحدث ظهور للفنان حسن حسني مع حفيد فنان شهير

الجمعة 29 مايو 2020

صورة أرشيفية

نشر الفنان محمود ياسين حفيد الفنان محمود ياسين صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وظهر محمود من خلالها برفقة النجم القدير حسن حسني.

يذكر أن النجم القدير حسن حسني شارك أخيرًا في بطولة مسلس سلطانة المعز، وهو من تأليف أياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، وبطولة كل من غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، حسن حسني، طاهرة، رنا رئيس، نسرين إمام، شريف إدريس، رشا رشدي، محمد حاتم.

وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.