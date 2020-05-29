تراند اليوم : صدمة واسعة.. وفاة فنان خليجي شهير متأثرًا بـ "كورونا"



توفي المغني الشعبي الكويتي، ناصر سلمان الفرج متأثرًا بإصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكتب شقيقه مدالله سلمان الفرج عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحمد لله على كل حال، توفي أخوي ناصر الفرج إثر إصابته بڤيروس كورونا".

ونعاه العديد من أصدقائه والفنانين بعبارات مؤثرة. وشارك الفنان الكويتي طارق العلي إحدى تغريدات المقربين من المنشد الراحل، وقال: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

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ونعاه تلفزيون سكوب بالكويت عبر حسابه على ”تويتر“ قائلاً: ”تتقدم أسرة تلفزيون سكوب بخالص التعازي لأسرة الفرج الكرام بوفاة الأخ الغالي ناصر سلمان الفرج رحمه الله ونسأل المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد ناصر سلمان الفرج، مؤسس فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية، وعمل لسنوات طويلة في وزارة الإعلام الكويتية، قبل أن يترك عمله قبل سنوات بسبب مرضه مكتفيًا بالإنشاد والظهور عبر شاشات التلفزيون مع فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية.

وفي وقت سابق أعلنت وفاة الفنان السوري رياض عصمت عن 73 عامًا في شيكاغو في الولايات المتحدة على إثر انتقال العدوى عليه.