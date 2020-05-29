لطيفة تشوّق الجمهور لـ "للشمس"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة التونسية ​لطيفة​ مقطعا من اغنيتها "​للشمس​" التي ستطرحها قريبا على قناتها الرسمية على يوتيوب.

وعلّقت لطيفة على الفيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "للشمس من بعد الغياب طلوع .. انتظروا اغنيتي الجديدة للشمس .. قريبا كلمات : ياسين الحمزاوي ألحان و توزيع : أمين القلسي".

على صعيد آخر كانت قد طرحت لطيفة مؤخرا أغنيتها "أدي عقد" عبر يوتيوب.

ولاقت لطيفة نجاحاً كبيراً في ألبومها الأخير "أقوى واحدة" الذي قدمته بالتعاون مع العديد من الشعراء، وفيه تنوع بالأنماط الغنائية واللهجات المتنوعة.

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