تيشيرت حسن حسني حديث الجمهور في أحدث ظهور له!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - افتقد المشاهد العربي مؤخرا رؤية الفنان المصري القدير حسن حسني صاحب الـ 88 عامًا، بأي عمل فني أو درامي جديد بعد آخر عمل له في مسلسل "رحيم" عام 2018، وذلك نظرا لتقدمه في العمر.

وبين الحين والآخر، يكتفي الفنان الكبير بالظهور للرد على شائعات وفاته، وسط رغبة دائمة من قبل الجمهور للاطمئنان عليه، ومعرفة آخر أخباره وأسباب اختفائه وعدم مشاركته بأية أعمال جديدة.

وظهر حسني في صورة جديدة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، لأنها آخر ظهور للفنان الكبير حسن حسني، وذلك بعدما نشرها الفنان الشاب محمود عمرو ياسين حفيد الفنان الكبير محمود ياسين.

ونشر الفنان الشاب محمود ياسين الصورة على خاصية "ستوري" بحسابه على "إنستغرام"، وبدا الفنان القدير حسن حسني بإطلالة شبابية مرتديًا تيشيرت أصفر، كما ظهر مبتسما وبصحة جيدة.

وصبّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتباههم على إطلالة الفنان حسن حسني، والتيشيرت الشبابي الذي ظهر مرتديا له، وسط إشادات وترحيب بظهوره الأخير.

وعلّق أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "‏يا زين حسن حسني والله وستايله".

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وقال آخر: "‏تي شيرت حسن حسني روش". وعلّق أحدهم: "‏تيشيرت حسن حسني كوول".

جدير بالذكر، أن آخر ظهور للنجم حسن حسنى، كان عندما حضر حفل عيد ميلاد الفنان الكبير صلاح عبدالله خلال شهر يناير الماضي، وحينها حرص النجم محمد إمام على نشر صورة تجمعهما سويًا والتي كانت بصحبة الفنان حسن حسني.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور تكريم الفنان المصري، حسن حسني، من قبل نقابة المهن التمثيلية، على هامش الدورة الرابعة من مهرجان النقابة المسرحي بوسط العاصمة المصرية القاهرة، في نهاية ديسمبر الماضي.

وكان الفنان المصري حسن حسني قد رد على مروجي شائعة وفاته قائلا: "بيصطادني يا عم دمك تقيل دم أمك تقيل العيلة كلها دمها تقيل مش انت لوحدك".

وأضاف حسن حسني في لقاء لـ"فوشيا" قائلا: "ليه تخض عيلتي عليا طيب هتستفيد إيه لما تعمل الإشاعات دي عيالي جولي الساعة 3 بالليل لكل أجل كتاب".