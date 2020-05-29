ورد الخال تنشر صورة لها منذ 18 عامًا

نشرت الفنانة اللبنانية ورد الخال صورة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وترجع الصورة ل18 عام مضت. علقت الخال على الصورة قائلة إنها في البداية كانت تهدف لأن تكون نجمة ولكنها وقعت في غرام التمثيل فلم تعد تهتم بحجم الدور أو مساحته. وقعت في غرام التمثيل فلم تعد تهتم بحجم الدور أو مساحته. حظيت الصورة بإعجاب الكثير من جمهور ورد الخال ومن بينهم الفنان باسم مغنية وأكثر من 3 آلاف شخص والعديد من التعليقات الإيجابية. من 3 آلاف شخص والعديد من التعليقات الإيجابية. Advertisements يذكر أن أحدث أعمال ورد الخال كان مسلسل "دارين" والذي عُرض هذا العام ومن بطولة عباس النوري، بلال مارتيني وغيرهم من نجوم سوريا ولبنان، المسلسل من تأليف عثمان جحا ومن إخراج على محيي الدين على.

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