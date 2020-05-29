شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان يعلن عن أفلام الدورة الملغاة فى بث مباشر 3 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف مهرجان كان السينمائى عن أفلامه المختارة فى الدورة 73 الملغاة بسبب تفشى فيروس كورونا، على الهواء مباشرة على قناة Canal + يوم الأربعاء 3 يونيو المقبل.

وكان كشف موقع فارايتى عن أن مهرجان كان السينمائي سيعلن مجموعة أفلامه المختارة في دورته الملغاة في أوائل يونيو المقبل وأن المهرجان سيتعاون مع العديد من المهرجانات منها مهرجان فينسيا وذلك بعد استبعاد قدرة المهرجان عن الإنطلاق بشكله العادي.

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وقال تيري فريمو، المفوض العام للمهرجان في مقابلة مع موقع إن المهرجان يدعم بشدة دور السينما وصناعاتها المهددة وأن في الفترة المقبلة يجب إعادة البناء وتأكيد علي والوحدة والتضامن.

من جانب آخر أعلن القائمون علي مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2020 الذي تم إلغاء فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، أنه من المقرر إقامة " Marché du Film" الذي عادة يقام علي هامش فعاليات المهرجان، حيث تم تحديد الفترة من 22 إلى 26 يونيو لإقامته علي الإنترنت وذلك لدعم المهنيين في صناعة السينما، وهو ما كشفه بيان رسمي من إدارة المهرجان ففي هذه الأوقات الصعبة التي يتعرض لها كوكب الأرض بأكمله، وفي وجهات النظر الهشة التي تتشكل لعالم السينما ، أعلنت إدارة المهرجان أنه لا يمكن هجر الميدان في هذا التوقيت الصعب.