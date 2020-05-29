يارا تطرح "ما خطر عالبال"- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية يارا اغنيتها الجديدة "​ما خطر عالبال​" وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

ويقول مطلع الأغنية: "ماخطر عالبال صدفه، او تجي عيني بعنييك، صرت قلبي مااعرفه، فز من صدري إليك.. ".

وكانت آخر أعمال يارا "سيد إحساسي"، من كلمات السحاب، ألحان أسامة العطار، توزيع محمد صالح، مكس وماستر ماجد صالح، وفيديو آرت عمر جواد.

‎وتقول كلمات الأغنية: "خفوقي في محبته .. وغلى طاريــه ‎أحبه حب !! ما يخطر على الألباب ‎وكثر ماحبّ!! أحس الحبّ مايوفيه".

وقد بدأت يارا العمل على ألبومها الجديد، ويضم أغاني لبنانية بالكامل، وتتعاون فيه مع الملحن اللبناني طارق أبو جودة.

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