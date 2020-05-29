شكران مرتجى تحيي ذكرى ميلاد نضال سيجري بفيديو مؤثر

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ ذكرى ميلاد زميلها الممثل السوري الراحل ​نضال سيجري​، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تضمن عدداً من الصور لنضال، وشكران تعلق في الفيديو بكلمات مؤثرة قائلةً :"كل عام وأنت معنا كل عام وأنت الذاكرة كل عام وأنت بقلوب يلي بيحبوك كل عام وأنت بكل بيت سوري، ياريتك معنا لحتى تشوف سوريتنا عم تتعافى نضال سيجري كلنا شتقنالك".

وعلّقت على الفيديو: "في ذكرى ميلاد صديقي الجميل نضال سيجري هذه هديتي ككل عام ودعوات وفاتحه أدعو له بالرحمه أحبتي. نضال سيجري مارح أنساك. صديقي الوحيد كل عام وأنت حي في القلب وكثر من الأحياء ماتوا 28/5/١٩٦٥".

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