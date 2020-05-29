هالة فاخر امرأة مختلفة في صور نادرة من السبعينات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدمت الفنانة هالة فاخر أعمالا تميزت بالجرأة خلال فترة السبعينات منها فيلم بلا رحمة مع فريد شوقي وأشرف عبد الغفور.

كما ظهرت هالة فاخر على أغلفة المجلات وداخلها بملابس جريئة لا تتناسب مع إطلالاتها الحالية حيث ارتدت الحجاب منذ سنوات.

ولدت هالة فاخر في مدينة الإسكندرية يوم 8 يونيو عام 1946 بدأت التمثيل منذ الطفولة عندما اختارها المخرج الراحل حسن الإمام للمشاركة في بطولة فيلم لن أبكي أبدًا.

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بعدها شاركت في عشرات الأعمال بين السينما والتلفزيون والمسرح، ففي السينما شاركت في أفلام امرأة على الهامش، بنت اسمها محمود، تيمور وشفيقة، هي فوضى، حين ميسرة.

أما في التلفزيون فقد تميزت في الأداء الصوتي لشخصية طمطم في مسلسل التحريك بوجي وطمطم، كما شاركت بالبطولة في مسلسلات الوتد، شرف فتح الباب، لحظات حرجة.

وقفت هالة فاخر أمام النجم عادل إمام في مسرحية شاهد ما شفش حاجة حيث جسدت نفس الدور الذي جسدته الفنانة ناهد جبر التي حلت مكانها بعد انسحابها من المسرحية.

هالة فاخر هي ابنة الفنان الراحل فاخر فاخر الذي كان من أبرز الوجوه السينمائية في فترتي الخمسينات والستينات.