May 29, 2020 تستعد النجمة اللبنانية ماجدة الرومي لطرح أغنية جديدة في الفترة المقبلة تحمل عنوان “غنوا بكل اللغات” تأليف الماجدة نفسها، ألحان وتوزيع الموسيقي ميشال فاضل، تسجيل استوديو رالف سليمان، ميكس وماسترينج إدوارد مونيير وتحت إشراف شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي. ونشرت الماجدة مقتطف صغير من الأغنية عبر حساباتها على تويتر وفايسبوك وانستغرام، معلقة بالقول: “غنوا بكل اللغات.. قريباً”، ويقول المقطع: “هالدنيي اللي هروا وراقا باقي برزمتها سنين”. ولم تكشف الماجدة عن تفاصيل أخرى حول العمل الذي سيكشف النقاب عنه قريباً. جدير بالذكر، أن السيدة ماجدة الرومي كانت قد زارت إمارة “أبو ظبي” في شباط الفائت للمشاركة في فعاليات “موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020 ” حيث أحيت حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح “ميدان دو”.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماجدة الرومي… الغناء بكل لغات العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.