داليا مبارك تفوز بـ"كذا ممكن".. ووصلة غزل بينها وبين أصالة نصري

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت المطربة السعودية داليا مبارك الترند السعودي، وذلك بعدما احتلت أغنيتها الجديدة "كذا ممكن"، مركز الصدارة على تطبيق أنغامي، والمركز الثاني عبر تطبيق ديزر، بعد حوالي 13 ساعة من طرحها.

وانهالت تعليقات المتابعين مشيدين بالأغنية، حيث جاءت التعليقات "الاغنية جبارة.. دائماً أعمال داليا تفووووز.. موفقه حبيبتي"، " برافو.. الاغنية اكثر من رائعة تستاهلين"، " حلوه بس ليتها بدون اللحوج الي بالفيديو"، " حقيقي هالاغنية جت في وقتها"، " فنانة السعودية الأولى".

ودخلت داليا مبارك دائرة اهتمام الجمهور خلال الأيام القليلة الماضية وذلك عقب إحيائها حفلًا غنائيًا عبر تقنية "البث المباشر" على موقع "يوتيوب" برفقة مواطنها المغني عايض يوسف، حيث ألهبا حماس الجمهور بتقديم مجموعة متميزة من الأغاني، حتى أصبح اسم داليا مبارك بين قائمة الأكثر تداولًا بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

ودشن المتابعون وسم #داليا_مبارك ليعبروا من خلاله عن إعجابهم بالحفل وبأدائها المتميز خاصة وأن الحفل جاء تزامنًا مع طرحها أغنية "كذا ممكن"، ما جعل الجمهور يستدعي كلمات الأغنية أيضًا للتعبير عن حبهم لها وإعجابهم بالحفل الذي بسببه تمكنت داليا مبارك من تصدر حديث السوشال ميديا.

وقدمت داليا مبارك خلال الحفل أغنية رفعت من أسهم حديث الجمهور عنها وهي "خانات الذكريات" للمطربة أصالة نصري، وهو ما أشاد به الجمهور وأشادت به أصالة أيضا، حيث غردت الأخيرة قائلة: "أحبّ الموهوبين الّذين توفّر فيهم تفاصيل الفنّ الحقيقي ببساطته وصدقه وفهمه ولطفه وروحه ... وأنا أستمتع وأفخر بصداقاتي منّ أبناء وطني الواحد (الموسيقى).. وأحبّ جدّاً داليتي الحبيبه لأنّها جمعت كلّ ماهو حلو وطيّب".

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وردت مبارك على أصالة، بتغريدة كتبت فيها: "حبيبتي صولا أنا اعتز فيك كصديقة اولاً و فنانة قريبة لقلبي ثانياً راقيه بفنك وصوتك واحساسك اثرتي في ذائقتي الفنية على مدى طويل احبك".

ومؤخرًا خرجت داليا مبارك عن صمتها وردت على إحراج الإعلامي الكويتي عبد الله الطليحي لها بعدما قال عن بدايتها الفنية إنها كانت تعمل "طقاقة" بالأعراس بالمملكة العربية السعودية، موضحة أنها لا تتحدث عن أحد لا يعنيها كونها ابنة السعودية وتعبر عن واجهة بلادها.

وبيّنت داليا مبارك في مقابلة مع الإعلامي الكويتي علي النجم عبر تقنية "البث المباشر"، على موقع "إنستغرام"، أنها تعمل بأصلها وأنها في مكانة تجعلها لن تنزل لهذا المستوى من الحوار.