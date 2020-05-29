هيفاء الطويلعي متهمة بنشر الرذيلة من الهيئة بالسعودية.. وهذا ردها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هيفاء الطويلعي التي تعمل في مهنة الغوص الجدل بعدما كشفت تفاصيل إيقاف خدمتها بتوصية من هيئة الأمر بالمعروف بالسعودية بتهمة الإخلال بالآداب.

وتصدر هاشتاق #هيفاء_الطويلعي الترند على تويتر بالمملكة بعدما روت مشكلتها وتفاجأت بإيقاف خدمتها.

وقالت الطويلعي في الفيديو المتداول إنها فوجئت بحرس الحدود يخبرونها بعدم قدرتهم على إعطائها تصريحا، وعندما سألت عن السبب قالوا لها إن خدماتها موقوفة.

وأضافت: "قطعت سفرتي بعد الخسائر اللي تعرضت لها، رجعت رحت مركز الشرطة، طبعاً كل هذي السالفة قبل كورونا، قالوا لي هيفاء هل معك كفيل لأن خروجك بكفالة".

وتابعت: "طبعاً الضابط أول مرة يشوف الأدلة كانت مغلفة، وهي عبارة عن فلاش عليها مقطعين فيديو واحد أسولف فيه مع المتابعين، والثاني تصوير طبلون السيارة".

وأردفت :"قفل الضابط الفلاش، هو مصدوم وأنا مصدومة، قلت وين الرذيلة في الموضوع، رد علي قال والله يا هيفاء زي ما تشوفين، طيب كيف توقفون خدماتي وكيف ترفعوها كقضية".

وناشدت المتابعين بقولها: "مستوعبين كمية الضرر اللي صارت لي؟ الآن ما أعرف من يتحاسب، بس أكيد الهيئة بتتحاسب، حتى القاضي سألني هل كنت ساكنة هناك؟ قلت له نعم لكنهم آذوني.. آذوني لأني فاتشة، حتى آذوني بنشر رقم لوحة سيارتي".

Advertisements

واختتمت هيفاء حديثها: "أنا معي رخصة للغوص من الدولة، وأماكن الغوص اللي تحددها الدولة ومسوح بها، نلبس فيه ما نشاء، إذا ما تدرون فيه أماكن للغوص نلبس فيها مايوه".

وتفاعل كثيرون مع هيفاء وأبدوا وقوفهم بجانبها ومواساتهم لها، في حين شن البعض هجومًا عليها ووصفوها بأنها غير ملتزمة بالتعليمات وتستحق العقاب، فقالت متابعة: "‏كمية ضرر عجيبة وصوتها معبر عن ألمها من قذف وإيقاف خدمات ومنع مزاولة وتشهير ونشر معلومات خاصة وكل هذا بسبب "هيئة الرس" فضحكم الله في قعركم لم يكتفوا بعد فضائحهم السابقة وأفعالهم الفاشلة ومنع مزاولتهم عملهم المعتاد إلا أنهم لازالوا ينشرون ضررهم على المجتمع بكل أريحية".

وأضاف متابع يدعى "أصيل" : "‏شاهدت سناباتها كاملة شيء يقهر الأذى اللي صار لها مو سهل، هيئة الرس رفعت عليها قضية نشر رذيلة والنيابة أوقفت خدماتها وهيفاء آخر من يعلم، المصيبة إن النيابة استجابت لدليل سخيف وهو تصوير نفسها بدون حجاب بس ‎#هيفاء_الطويلعي".

في المقابل رد متابع على المتعاطفين معها بقوله: "‏أعزائي المتعاطفين قبل الاندفاع شوفو المقطع هذا وهي تقول بنفسها إن الشرطة طلبت حضورها ورفضت حتى الافصاح وين تسكن!! تقول توقعته يستهبل!! كيف جهاز حكومي يستهبل ؟! بغض النظر عن محتوى البلاغ فهذا سبب كافي لإيقاف الخدمات".

يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي هيئة رسمية سعودية مكلفة بتطبيق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية، كما توصف من قبل بعض وسائل الإعلام بـ "الشرطة الدينية"، أو "رجال الهيئة" وأحيانا "الهيئة" فقط للاختصار. يبلغ عدد أفراد الهيئة في المملكة العربية السعودية حوالي 4000 رجل وأسست عام 1940.

هيفاء الطويلعي هي فتاة سعودية وتعرف نفسها بأنها غواصة مغامرة ومهتمة بالسياحة في المملكة ولديها آلاف المتابعين على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي.