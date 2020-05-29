ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​دومينيك حوراني​ كليب أغنيتها الجديدة “بس تعا” والتي تناولت فيها موضوع الاشتياق الى الحبيب خلال الحجر المنزلي، وتطلب منه المجيء إليها ليخفف عنها شعور الوحدة، وتقول كلماتها "معي كورونا ومش فرقانة معي..بس تعا".

الاغنية من كلمات فادي أسعد، وفكرة دومينيك نفسها، وتوزيع فادي السيد من جدة، ميكس وماسترينغ إيلي سابا من دبي، ومونتاج فؤاد السيد من برشلونة، بإشراف جان متري من بيروت.

وقامت دومينيك بتصوير الأغنية بكاملها بواسطة هاتفها الجوال خلال 3 ايام، ملتزمة بأهمية التباعد الاجتماعي في هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها العالم.

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كانت هذه تفاصيل خبر دومينيك حوراني تثير الجدل بإيحاءات جنسية: "معي كورونا ومش فرقانة معي" - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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