شاهد.. ميرهان حسين تقلد أصالة وسميرة سعيد

كتب امير فتحي في الجمعة 29 مايو 2020 01:07 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ميرهان حسين مقطع فيديو جديد لها ، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي تقلد الفنانتين اصالة وسميرة سعيد.

وظهرت ميرهان حسين وهي تقلد طريقة وقوف وحركات النجمتين السورية والمغربية على انغام اغنية “وداع يا دنيا” للفنان الشعبي حمو بيكا.

وعلقت ميرهان حسين على الفيديو كاتبة: “مبسوطة جدا بردود افعالكم على تقليدي للنجمتين العظيمتين أصالة و سميرة سعيد”.