أبرز ألبومات الموسيقى 2020 التي طرحت بهوليوود

لم يمنع تفشي فيروس كورونا العالم من الغناء، إذ شهد عام 2020 طرح مجموعة كبيرة مميزة من الألبومات الغنائية التي طرحها عدد من أبرز نجوم ونجمات الموسيقى بهوليوود والعالم.

واستعرضت مجلة Us weekly، أبرز الألبومات الغنائية التي طرحت على الساحة بهوليوود منذ بداية العام، وشملت ألبوم النجمة سلينا جوميز الجديد RARE، الذي طرحته في العاشر من يناير بداية 2020، وتصدر قائمة Billboard 200، ويتضمن أغاني مميزة مثل “Lose You to Love Me”.

وأسطورة الراب EMINEM الذي عاد بعد غياب طويل، بطرحه الألبوم رقم 11 في مسيرته، والذي جاء بعنوان Music to Be Murdered By، وطرح الألبوم رسميا في يوم 17 يناير مطلع العام، ويتضمن أغني مميزة مثل Godzilla.

وطرحت النجمة الصاعدة HALSEY، التي سبق لها الترشح لجوائز جرامي، ألبومها الجديد MANIC، وهو يعتبر الألبوم الغنائي الثاني لها بمسيرتها الناشئة، والذي طرح في يوم 17 يناير مطلع العام ويتضمن أغاني مميزة مثل، Without Me و Graveyard.

والمغنية الشابة KESHA التي عادت لطرح ألبوم غنائي جديد بعد حل أزمتها مع شركة إنتاج ألبوماتها السابقة، وطرحت kesha الألبوم بعنوان، High Road في 31 من يناير الماضي، ويتضم أغنيات مميزة مثل Raising Hell و My Own Dance.

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ونجم فريق one direction السابق لويس توملينسون، الذي طرح ألبومه الجديد Walls في يناير الماضي، وهو يعتبر أول ألبوم غنائي منفرد له، ويتضمن أغنيات مميزة مثل Two of Us.

والنجمة الشابة Meghan Trainor التي طرحت ثالث ألبوماتها بعنوان Treat Myself، الذي تضمن عددا من الأغنيات المميزة، أبرزها أغنية Nice to Meet Ya التي شاركت في غنائها مغنية الراب نيكي ميناج.

وبعد غياب 5 أعوام، عاد جاستن بيبر من جيد بطرح خامس ألبوم غنائي له بمسيرته بعنوان changes، منتصف فبراير الماضي، وتضمن أغنيات مميزة مثل Yummy وIntention.

والنجم The Weeknd، الذي طرح ألبومه الجديد After Hours في مارس الماضي، وتضمن مجموعة مميزة من الأغنيات مثل Heartless، وBlinding Lights.

وفي ختام القائمة جاءت ليدي جاجا التي طرحت أحدث ألبوماتها بعنوان Chromatica، والذي شهد تعاونها مع عدد كبير من نجوم الغناء مثل أريانا جراندي، ويعتبر هذا هو الألبوم السادس لجاجا.



