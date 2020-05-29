ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية ​ديمي لوفاتو​ يوم أمس صوراً لها برفقة حبيبها الممثل ​ماكس ايريتش​ البالغ من العمر 28 عاماً.

جلسة التصوير جمعت بين الثنائي في حوض السباحة، حيث تبادلا القبل واللحظات الرومانسية.

ديمي البالغة من العمر 27 عاماً، كتبت تعليقاً عبارة عن كلمة ilysfmiai التي تعني :"أحبك كثيراً إنه في الواقع جنون".

ورد ماكس بانه أيضاً يحبها لدرجة أنه عقله سينفجر من شدة الحب.

وكانت في الفترة السابقة قد تحدثت ديمي عن الحجر المنزلي مع والدتها مشيرةً إلى أنها تصاب بالجنون بسبب تصرفات والدتها، وتحديداً بسبب هوسها في تنظيف المنزل، وإتخاذه وسيلة لقضاء وقت الفراغ.

وشبهت لوفاتو عزلتها مع أسرتها بمركز التأهيل من الإدمان الذي قضت فيه فترة من الوقت، قائلة إن الفرق الوحيد هو أنه مسموح لها الآن بالتحدث في التلفون ومشاهدة التلفزيون، وهو ما لم يكن متاحاً لها خلال فترة العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحجر المنزلي لدى ديمي لوفاتو..قبلات ورومانسية مع حبيبها في حوض السباحة..بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.