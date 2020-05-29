ميرنا وليد - بيروت - رزق الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ بطفل ثالث من زوجته ​اخلاص جنيفان​ وذلك قبل اسبوع واسمياها "شابة". من ناحيتها علقت اخلاص على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي شاكرة كل من بارك لها على مولودتها وكتبت : “أحب أن أشكر من كل قلبي الناس الذين باركوا لي من عائلتي وعائلة زوجي وأصدقائي من قريب ومن بعيد بمناسبة ولادة ابنتي ربي يبارك لي فيها ويجعلها من الذرية الصالحة وربي يحفظ لكم صغاركم”. وتعتبر الطفلة “شابة” هي الثالثة لصابر الرباعي من زوجته اخلاص بعد “أمير” و”جود هادي” والخامسة في مجمل عدد اولاده فلديه ولدين من زوجته الاولى ويدعيان اسلام وصفاء

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كانت هذه تفاصيل خبر زوجة صابر الرباعي بأول تعليق بعد ولادة ابنتها "شابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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