مها محمد تطلب الدعاء لإبنها بعد إصابته بفيروس كورونا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - طلبت الممثلة الكويتية ​مها محمد​ من المتابعين والجمهور الدعاء لإبنها بعد إكتشاف إصابته ب​فيروس كورونا​، خاصة أنه سبق وأن قام بعملية زرع كلى، حسب ما قالت.

ونشرت محمد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً كتبت عليها:"حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا.. وهو زارع كلى.. دعواتكم لا تنسونا بدعائكم.. اللهم إني استودعتكم ولدي فيصل أنت الذي لا تضيع ودائعك".

ومن ناحية أخرى، كان أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي تصالحه مع محمد بعد الخلاف الذي حصل بينهما على خلفية خلافه مع الممثلة المغربية مريم حسين.

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