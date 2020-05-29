خاص الفن - مريام طي تخالف تعهد مكتب الاداب وتنشر فيديو وهي عارية الصدر

ميرنا وليد - بيروت - من الواضح ان عارضة الازياء اللبنانية مريام طي قد خالفت التعهد الذي وقعته قبل فترة حسب ما أفادت مصادر موقع "الفن" في مكتب حماية الاداب العامة التابعة لوحدة الشرطة القضائية و ظهرت عبر تطبيق "سناب شات" عارية الصدر و في فيديوهات اخرى شبه عارية و هي تتحدث بطريقة إباحية بحت الى جانب إنتشار فيديو جنسي لها مع شخص مجهول الهوية .
وتفيد المعلومات ان مكتب حماية الاداب باشر بدراسة ملف هذه الفتاة التي تراجعت عن تعهدها و نشرت فيديوهاتها من الاراضي اللبنانية وهي ناحية يعاقب عليها القانون ، الان ان طي تعتقد ان الدولة مشغولة الان بفيروس كورونا و الازمات المالية و السياسية وان احداً لن يلتفت الى تجاوزاتها .
ويتحفظ موقع الخليج 365 عن نشر الفيديوهات التي ظهرت فيها ميريام شبه عارية.
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