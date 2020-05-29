فيديو يهز مصر.. جثة لمتوفاة بفيروس كورونا في سيارة مع أهلها

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في واقعة مؤسفة أثارت جدل وضجة كبيرة في مصر.

تداول رواد مواقع التواصل مقطع لعملية تغسيل متوفاة بفيروس كورونا ووضعها في كيس أسود ونقلها لثلاجة الموتى دون أي إجراءات وقائية.

ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص، ينقلون جثة متوفاة في سيارة ملاكي، لعدم توافر سيارة لنقل الموتى.

في التفاصيل، قام ابن المتوفاة بتغسيلها دون بدلة واقية ووضعها داخل كيس بلاستيك، ثم أنزلها من الطابق الثاني إلى ثلاجة الموتى التي تعاني الإهمال، على حد وصفه.

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من جانبه، قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تشكيل لجنة لفحص واقعة خروج الحالة المتوفاة من مستشفى حميات الزقازيق دون اتخاذ الإجراءات الوقائية،

مع فحص ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الشؤون الصحية، وعضوية مدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وأعضاء من الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة مكافحة العدوي بالمديرية.

يشار إلى أن مصر سجلت، الأربعاء، أكبر معدل يومي من الإصابات بتسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات 19666 و816 حالة وفاة.