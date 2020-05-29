صورة| شريف منير يحتفل بحصد ابنته مليوني متابع على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: احتفل الفنان شريف منير بوصول حساب ابنته "أسما"، بموقع "إنستجرام"، لـ2 مليون متابع. وعبر حسابه بـ"إنتسجرام"، نشر "منير"، صورة تجمعه بابنته، في أثناء احتفالهما وعلق عليها قائلا: "أنا وبنتي، كل سنة وإنتي طيبة". واحتفلت أسما شريف منير بعيد ميلادها 5 أبريل الماضي، برفقة زوجها ووالدها وابنتها.

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