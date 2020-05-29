أحمد وفيق: ردود أفعال الجمهور على شخصية طارق في "تحت السيطرة" أبكتني

كشف الفنان أحمد وفيق، عن ردود الأفعال التي جائته على شخصية طارق في مسلسل "تحت السيطرة".

قائلًا خلال لقائه في برنامج "التاسعة مساءً" مع المذيعة هبة جلال: "بعد تجسيدي لشخصية طارق ناس كثيرة اعتقدت أنني مدمن حقاً وأن الشخصية حقيقية وتواصل معي الكثير من جميع الدول العربية".

وتابع قائلاً: "ناس كثيرة طلبت مني مساعدتهم وانصاحهم للبعد عن هذا الطريق وقابلت ناس أبكوني أبتعدت بالفعل عن الإدمان قائلين لي: "إحنا شوفنا وكرهنا نفسنا وبطلنا".

وأضاف: "عند تجسيدي لهذا الدور كان هدفي أنه للدنيا وربنا وأنه عمل إنساني، والاستاذ محمد صبحي، معلقًا على الدور وقال أنا شعرت أن أحمد لا يشارك في هذا العمل للنجومية ولكنه يقدم رسالة وهدف".

واستكمل: "وأحب أقول أن هذا الأمر صعب جدًا والدخول فيه غير الخروج منه، والخروج منه صعب، وبالفعل الدولة انتبهت والمؤسسات العسكرية فتحت مستشفيات تابعة للدولة وكانت حرب آخرى لأنها تقضي على الناس على عكس أنواع آخرى من المخدرات يكون تأثيرها أقل من هذه، لكن هنا كانت عبارة عن مذبحة مثل إنسان يضرب بالرصاص ويظل حي مصاب".

يذكر أن مسلسل "تحت السيطرة" تدور أحداثه حول حياة مدمني المخدرات ومدى تأثيرها عليهم، وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من أحمد وفيق، ظافر عابدين، نيللي كريم، هاني خليفة، هاني عادل، وآخرون، تأليف تامر محسن، مريم نعوم، إخراج تامر محسن، إسلام وفقي.