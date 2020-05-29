أصالة تحتفل بعيد ميلاد توأمها لأول مرة في غياب والدهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يمنع انتشار وباء كورونا في مصر، النجمة السورية أصالة التي تقيم في القاهرة من الاحتفال بعيد ميلاد توأمها «آدم وعلي».

أصالة حرصت على أن تقيم حفل مبهج يحضره أقرب أفراد أسرتها، في الوقت الذي غاب عنه لأول مرة، والد التوأم، طليق النجمة السورية، المخرج طارق العريان، وقد نشرت ابنة أصالة الكبرى، شام الذهبي، صوراً من أجواء عيد الميلاد، معلقة عليها بكلمات مؤثرة كشفت قوة ارتباطها بالتوأم، حيث كتبت: «9 سنوات من السعادة .. تذوقي الأول لطعم الأمومة .. علي وآدم أنتم الحياة».

Advertisements

أما أصالة فقد نشرت صورة من جلسة تصوير سابقة تجمعها بتوأمها، وهنأتهما بعيد ميلادهما بتعليق كتبت فيه: «كلّ سنه وأنتوا سالمين ياأغلى ماعندي.. اليوم عمري وروحي بيصبروا تسع سنين .. أجمل هديّه منّ ربّ العالمين .. الله يحفظهم ويحفظ ولاد النّاس الطّيبين».

يُذكر أن أصالة اعلنت يناير الماضي انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة مؤخراً كليب جديد لأغنية خليجية بعنوان «شامخ»، وهو أول عمل فني تطرحه بعد انفصالها عن العريان، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج نهال نبيل.