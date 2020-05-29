كاردي بي تصدم جمهورها بسبب ابن عمها «أحمد».. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أنه انتشرت قبل فترة مجموعة من الصور لمطربة الراب الأمريكية الشهيرة كاردي بي، وذلك أثناء تجولها في أحد المراكز التجارية، مرتدية غطاء رأس ‏دون ماكياج على بشرتها، مما جعل البعض يتساءل هل هي المغنية الشهيرة أم سيدة تشبهها؟.‏

وكان السؤال، قد وصل إلى الحساب الشخصي للنجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما، وذلك عبر Twitter، حيث سألها أحد المتابعين مباشرة بعد نشر صورتها من المركز التجاري ‏‏”كاردي بي، هل هذه أنتِ؟.‏

وكانت مطربة الراب الأمريكي، قد فاجأت جمهورها بردها على السؤال حيث قالت ساخرة: لا هذا ابن عمي أحمد” وانقسم الجمهور بين من ‏صدّق وصُدم ومن علم بسخريتها من السؤال الموجه لها في محاولة للتقليل من شأن جمالها بسبب ظهورها بمظهر عادي دون مبالغة ‏في الاهتمام بنفسها وماكياجها. ‏

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والجدير بالذكر أن كاردي بي، قد ظهرت مؤخرا في فيلم‎ Hustlers ‎من انتاج وبطولة جينيفر لوبيز إلى جانب بطلة‎ Crazy Rich Asians ‎كونستانس وو ‏وليلي راينهارت التي اشتهرت من خلال مسلسل‎ Riverdale، بالإضافة إلى جوليا ستايلز و كيكي بالمر‎.

وهلى جانب أخر، استمتعت مغنية الراب والنجمة الأمريكية كار دي بي البالغة من العمر 27 عاما، بوقتها برفقة زوجها مغني الراب أوفست، من خلال السهر في حانة Bounce Sporting Club الواقعة في شيكاجو، وذلك في عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

وتزينت كاردي بي، البالغة من العمر 27 عاما، بعقد ألماسي باهظ الثمن بنقاوة 110 قراريط، ويقدر ثمنه بين 350 و 400 ألف دولار، جاء على شكل الشخصية الكرتونية الشهيرة “الأرنبة لولا”، وبتوقيع علامة المجوهرات الشهيرة “Elliot Eliantte”.

النجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما، ارتدت حمالة صدر بنفسجية، حيث نسق لها الإطلالة الستايلست كولين كارتر، في حين اهتمت بمكياجها خبيرة المكياج “إريكا لا بيرل رومان”، ووضعت شعرا مستعارا من صانع الباروكات الشهير “Tokyo Stylez”.