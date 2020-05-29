شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "خيانة عهد": بعد عرض المسلسل أمي قالتلي أنت مريض يابني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المؤلف أحمد عادل، خلال استضافته في برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي على قناةcbc ، عن تجربته الأولى في الكتابة، قائلا: "أنا أحب الكتابة منذ زمن ولكن "خيانة عهد" تعتبر أول تجربة احترافية بالنسبة لي، فكل التجارب السابقة كنت أكتبها لنفسي ولم تر النور، فعندما وجدت هناك بوادر موهبة لدى لم أتردد في الدراسة كي أثقل الموهبة وسافرت لنيويورك ودرست في فيلم أكاديمي" .

وأضاف أحمد عادل: "أنا سعيد جدًا بالتجربة بالأخص أنني كنت أتمنى أن أتعاون مع يسرا، وكون بدايتي جاءت معها فهذا أمر عظيم، وكنت خائفا من فكرة الإيقاع في المسلسل خاصة في الجزء الثاني هذا ما جعلني أركز جدًا في ذلك، وعندما شاهدت أمي المسلسل سألتني "أنت مريض يابني؟".

أما المنتجة إسراء العدل قالت أثناء استضافتها أيضًا في نفس اللقاء: "أستطعنا أن نسيطر على الموقف في ظل أزمة كورونا حيث تم تقليص عدد فريق العمل، بالإضافة إلي إلغاء الكثير من مواقع التصوير بسبب كورونا مثل السفر خارج مصر أو المستشفيات والأفراح ولكن تلك الميزانية أستخدمت في شيء أخر وهو وجود فريق طبي متكامل للكشف الدوري علي فريق العمل وكذلك التعقيم والتطهير الدائمين، وأضافت: أنا أثق في أحمد عادل فهو يعمل معنا في الشركة منذ فترة، وثقة يسرا فيه أكدت شعوري ."