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شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يتوعد مهاجميه: ردى سيكون قويًا وبالقانون والان مع تفاصيل الخبر
ورد العدل على تويتر، على الهجوم متوعدًا مهاجميه قائلاً: "للمرة الأولي اقرأ ما كتبه عني هذا الشخص (البذئ) أو الأشخاص وردي سوف يكون قويًا وبالقانون والقانون فقط وسوف أجعله يندم على كل حرف كتبه إن شاء الله".
كما أعاد "العدل" تغريدة لأحد الأشخاص جاء فيها: "بلاغات للنائب العام ضد كل الأكونتات اللي شاركت في الحملة المشبوهة ضد شيكابالا ودكتور مدحت العدل".
وكان مدحت العدل غرد على "تويتر" قائلًا: "تخيلوا لو هناك ٦ بطولات قارية (دوري أبطال) فاز الزمالك بـ٢ منها ولَم يشترك في الباقي والأهلي لم يفز بأي لقب بل كان الثاني في ٣ بطولات يصبح الذي لم يفز (الأهلي ) له ٩ نقاط والذي فاز ببطولتين (الزمالك) له ٨ نقاط وعلي أساس اللائحة الملفقة فالأهلي نادي القرن".
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