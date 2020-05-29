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مدحت العدل يتوعد مهاجميه: ردى سيكون قويًا وبالقانون ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر السيناريست مدحت العدل والمعروف بانتمائه لنادى الزمالك، تريند تويتر، بعد تدويناته وتصريحاته حول أحقية النادى ‏الأبيض بلقب نادى القرن، وقابل هجومًا كبيرًا من عشاق النادى الأهلى فى مقابل دفاع جمهور الزمالك عنه.‏

 

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ورد العدل على تويتر، على الهجوم متوعدًا مهاجميه قائلاً: "للمرة الأولي اقرأ ما كتبه عني هذا الشخص (البذئ) أو الأشخاص ‏وردي سوف يكون قويًا وبالقانون والقانون فقط وسوف أجعله يندم على كل حرف كتبه إن شاء الله‎".‎

 

كما أعاد "العدل" تغريدة لأحد الأشخاص جاء فيها: "بلاغات للنائب العام ضد كل الأكونتات اللي شاركت في الحملة المشبوهة ضد ‏شيكابالا ودكتور مدحت العدل".

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وكان مدحت العدل غرد على "تويتر" قائلًا: "تخيلوا لو هناك ٦ بطولات قارية (دوري أبطال) فاز الزمالك بـ٢ منها ولَم يشترك في ‏الباقي والأهلي لم يفز بأي لقب بل كان الثاني في ٣ بطولات يصبح الذي لم يفز (الأهلي ) له ٩ نقاط والذي فاز ببطولتين (الزمالك) ‏له ٨ نقاط وعلي أساس اللائحة الملفقة فالأهلي نادي القرن".‎

 

 

 

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