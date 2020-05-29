خاص-الفن يكشف الوضع الصحي لصفاء أبو السعود وسبب اصابة رجاء الجداوي بكورونا

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 من مصدر مقرب من الممثلة المصرية ​صفاء أبو السعود​ أرملة رجل الأعمال الراحل الشيخ صالح كامل أنها وأولادها بصحة جيدة نافية كل ما يتردد من إشاعة حول قيامها بإجراء فحص لكشف فيروس الكورونا.

وأضاف المصدر نفسه لموقع الفن بأن كل ما أشيع عن التقاط الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ العدوى بعد تقديمها واجب العزاء لـ أبو السعود عار من الصحة بأن عدوى الفيروس انتقلت للجداوي من مكان عملها.

اشارة الى انه تردد في الصحافة المصرية ان ​فيروس كورونا​ قد انتقل للجداوي من عزاء صالح كامل.

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