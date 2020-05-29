تراند اليوم : عاجل – وفاة مغني عربي شهير اثر إصابته بفيروس كورونا

تُوفي، المنشد والمطرب الشعبي الكويتي ناصر سلمان الفرج، مؤسس فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية؛ إثر إصابته بفيروس كورونا، وسط حالة حزن سادت بين أسرته وأصدقائه.

وأكد مدالله سلمان الفرج شقيق المطرب الراحل ونائب رئيس فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية، وفاته، مبينًا أنه سيتم تشييع الجثمان ودفنه بمقبرة الجهراء صباح غد الخميس.

وكتب مدالله سلمان الفرج عبر حسابه في تويتر: ”الحمد لله على كل حال، توفي أخوي ناصر الفرج إثر إصابته بڤيروس كورونا، والدفن غدًا في مقبرة الجهراء التاسعة صباحًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.