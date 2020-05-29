شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حلقات من الكوميديا الممتعة Space Force فى ليالى الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الكثير من محبى الأعمال الدرامية فى الفترة الأخيرة ترويج شبكة نيتفليكس للمسلسل الجديد Space Force، العمل الذى حاز على انتباه الكثيرين حتى قبل وصوله إلى الشبكة يوم 29 مايو الجارى، وبالإضافة إلى الموضوع الذى يدور حوله المسلسل، إلا أن عودة الممثل العالمى ستيف كاريل إلى شاشات التليفزيون بـ مسلسل جديد كان دافع أكبر للمتابعين لانتظار المسلسل الجديد.

مسلسل Space Force، يتكون من 10 حلقات، تتراوح مدتها بين الـ 30 دقيقة أو أكثر، ويعتبر من نوع الكوميديا السهلة، التى تمتع المشاهد، ومن الممكن أن تجعله يقع فى فخ مشاهدة الموسم بالكامل فى يوم واحد، جنبا إلى شعوره بالملل بسبب الحظر المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا.

المسلسل بالرغم من أنه يدور حول الفضاء، الذى قد يجده البعض ممل، إلا أن المسلسل ابتعد كل البعد عن الملل، لكن يحبذ منع الإطفال من مشاهدة العمل بسبب وجود بعض الألفاظ غير المحببة بالنسبة للأهالى، التى وجب استخدامها، حيث إنها مبنية على مواقف مختلفة فى المسلسل، ولكنها ليست مستخدمة بكثرة.

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تصوير مسلسل Space Force ممتع ويجذب العيون إلى الكثير من جوانب الشاشة فى وقت واحد دون تشتيت المشاهد، كما أن الموسيقى التصويرية للعمل تمتع المشاهدين جنبا مع اللقطات المضحكة لكل ممثلى العمل.

وسيدور المسلسل حول مجموعة خيالية من الرجال والنساء مكلفين بتنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب الحقيقى لإنشاء فرع سادس من الجيش المعروف باسم قوة الفضاء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvserisfinale".

وأعلنت شركة "نيتفليكس" أن جريج دانيالز، كاتبة "أوفيس أند باركس آند ريكريشون"، شاركت فى كتابة المسلسل مع "كاريل" وستعمل كمنتجة منفذة للعمل.