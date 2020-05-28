سميرة سعيد تكشف كواليس اغنيتها القديمة "آه بحبك"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ كواليس كليب أغنيتها القديمة "​آه بحبك​" على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مرور 20 عاما على طرحها، اذ انها أُصدرت في عام 2000، وحققت حينها نجاحا كبيرا.

وتقول كلمات الأغنية: "اه بحبك ياحبيبي قلبي عندك اسأله .. دانت بعدك عن عيوني مستحيل اتحمله .. حبيبت هواك واخترت انسى الكون معاك .. اجمل ليالي ياعمرنا تشهد ياغالي حبنا .. انا قلبي دايب فالهوى بس انت فين .. ياحبيي عودلى تاني عود، ياحبيبي قلبي بيك موعود".

ومن ناحية أخرى، شاركت سعيد مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى" من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب لطارق العريان.

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