خمنوا من هو هذا الطفل نجم ستار أكاديمي بموسمه الأول

ميرنا وليد - بيروت - هو فنان مصري تعرف عليه للجمهور للمرّة الأول من خلال برنامج إكتشاف المواهب "​ستار أكاديمي​" بموسمه الأول وحصد اللقب ليحقق بعدها شهرة واسعة من خلال الغناء والتمثيل.

أنه الفنان المصري ​محمد عطية​ الذي شارك الجمهور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من طفولته وعلّق عليها ممازحاً:" الحمد لله وصلت للفورمة دي بعد نص ساعة تمرين متواصل و بدون مكملات".

الجدير ذكره ان محمد عطية طرح مؤخرا اغنية صوّرها على طريقة الفيديو كليب وتحمل عنوان "فرصة أخيرة".

وهي من ألبومه "بعد التلاتين"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع أحمد إبراهيم.